Вячеслав Колосков: Реформы не принесут пользы, пока в России не начнут тренироваться по-современному

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал проект реформы Российской премьер-лиги.

«На первый взгляд, идея кажется здравой. Чем выше уровень конкуренции, тем выше класс футболистов. Их уровень мастерства в таких условиях должен неизменно расти. С одной стороны, оспорить это сложно. Реформа как раз направлена на то, чтобы убрать проходные матчи и увеличить количество топовых. Но я считаю, что ни одна реформа не принесёт пользы, пока мы не начнём тренироваться по-современному», — приводит «RT на русском» слова бывшего вице-президента ФИФА.

Напомним, что согласно проекту РФС, клубы лиги разобьют по четырем корзинам, внутри которых каждая команда сыграет с каждой по два раза. На втором шесть лучших проведут еще десять туров. Остальные проводят девять по девять матчей.