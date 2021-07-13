«Локомотив» ведет переговоры по трансферу Едвая

Защитник сборной Хорватии и «Байера» Тин Едвай может продолжить карьеру в России.

По информации «Спорт-Экспресса», переговоры с немецким клубом по поводу трансфера 25-летнего футболиста ведет московский «Локомотив». Контракт Едвая с «Байером» рассчитан до лета 2023 года. Стоимость хорвата оценивается в три миллиона евро.

Едвай стал игроком «Байера» в 2015 году. Защитник перешел в немецкий клуб из «Ромы». В минувшем сезоне Тин сыграл восемь матчей.

За национальную команду хорват провел 26 встреч.