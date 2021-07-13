Максим Траньков: Тренеры обречены на успех после не самых лестных слов от Дзюбы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артема Дзюбы в адрес наставника сборной Италии Роберто Манчини.

«Есть уже тенденция, что после не самых лестных слов от Дзюбы тренеры обречены на успех. Пусть он скажет что-то похожее про Семака, «Зенит» снова выиграет чемпионство и пройдет в плей-офф Лиги чемпионов. Если это работает, то почему нет?» — приводит слова Транькова Sport24.

Напомним, что в 2019 году Дзюба заявил, что не считает Манчини тренером. Во время совместной работы в сезоне-2017/18 между футболистом и наставником произошел конфликт.

Манчини стал победителем чемпионата Европы, возглавляя свою национальную команду.