Роман Орещук: Доходы топ-клубов РПЛ поле реформы серьезно возрастут

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отметил положительный момент для ведущих клубов РПЛ после возможной реформы лиги.

«Это вполне реально. Давайте считать. Встречу «Спартака» и ЦСКА на «Открытие Арене» могут посетить 45 тыс. человек. Если продавать каждый билет по тысяче рублей, получится 45 млн рублей только за одну игру! Если у тебя три таких противостояния за сезон, это уже 135 млн. Поэтому доходы действительно возрастут серьезно. Цифры вполне реальные. Клубы смогут больше зарабатывать и на телеправах», — цитирует специалиста «RT на русском».

Напомним, что согласно проекту Российского футбольного союза, клубы РПЛ распределят по четырем корзинам, внутри которых каждая команда сыграет с каждой по два раза. Во втором раунде топ-6 проведут еще десять туров.