РФС уличил арбитра ФНЛ Шимарыгина в игре на ставках

Департамент защиты игры Российского футбольного союза поймал арбитра ФНЛ на ставках

По информации «Спорт-Экспресса», речь идет о судье Александре Шимарыгине из города Сосновый Бор Ленинградской области. Арбитре уличили в рамках работы по линии противодействия договорным матчам. Выяснилось, что Шимарыгин активно делал ставки на результаты матчей последние два года.

Отмечается, что судья зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем. За два года он произвел 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.

Делом Шимарыгина теперь займется Комитет по этике РФС.