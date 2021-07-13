РФС уличил арбитра ФНЛ Шимарыгина в игре на ставках

Департамент защиты игры Российского футбольного союза поймал арбитра ФНЛ на ставках
По информации «Спорт-Экспресса», речь идет о судье Александре Шимарыгине из города Сосновый Бор Ленинградской области. Арбитре уличили в рамках работы по линии противодействия договорным матчам. Выяснилось, что Шимарыгин активно делал ставки на результаты матчей последние два года.
Отмечается, что судья зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем. За два года он произвел 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.
Делом Шимарыгина теперь займется Комитет по этике РФС.
источник: «Спорт-Экспресс»