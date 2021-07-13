Юрий Семин: Необходимо устроить масштабную дискуссию по реформам в российском футболе

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о грядущих реформах лиг в российском футболе.

«Российскому футболу определенно нужны реформы. Они должны затрагивать юношеский футбол. Подобные преобразования у нас уже были, когда выходили 6 команд. Это ни к чему хорошему не привело. Единственное, что стало меньше людей ходить на стадионы. Конкретного результата, который планировали, так и не достигли. В первую очередь необходимо обратить внимание на место откуда приходят футболисты. Изменения нам точно нужны. С чего начать? Необходимо провести дискуссию с теми людьми, которые много лет работают в футболе. Это обсуждение должно быть масштабным, ибо необходимо выслушать мнение каждого», — добавил Семин.

Добавим, что Российский футбольный союз выступил с предложением провести реформирование лиг и перевести РПЛ на швейцарскую систему.