Виктор Онопко: Переход Иосифова в «Вильярреал» - смелый шаг и большой вызов

Российский тренер Виктор Онопко не считает предательством переход полузащитника «Локомотива» Никиты Иосифова в испанский «Вильярреал».

«Очень смелый шаг, это большой вызов для Иосифова. Нашим молодым футболистам надо уезжать, надо пробовать свои силы в Европе. Поддержу пацана, теперь все зависит от него. Сейчас Никиту никто не знает — это трансфер на перспективу, но в очень хороший клуб. Обвинять Иосифова в предательстве точно нельзя. Футболист уходит в возрасте 19-ти лет, значит, клубу он оказался не так нужен. Перетянули продление контракта», - приводит слова специалиста Sport24.

Добавим, что контракт «Вильярреалом» с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Иосифов провел шесть матчей за «Локомотив».