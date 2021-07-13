ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
13 июля 23:51
автор: Александр Поволоцкий

Радимов - о проекте реформы РПЛ: Вернуться к старой схеме никогда будет не поздно

РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола».

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал проект по реформированию лиг в российском футболе.

«Читал и видел реформу. Но, пока не совсем все понимаю. Понятно, что гладкий чемпионат хорош для Испании, Англии, а здесь в РПЛ… Я тоже сторонник гладкого чемпионата, но можно попробовать ради большей интриги и большого количества матчей. Вернуться к старой схеме никогда будет не поздно. Поэтому, может быть, в этом что-то есть» — приводит слова наставника Sport24.

Напомним, что согласно проекты команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе. Шесть лучших клубов играют еще по два матча между собой. Другие команды проводят один круг.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Роджер Федерер не примет участия в Олимпиаде-2020Футболисты "Барселоны" недовольны руководством клубаМосковское "Динамо" не удержало победу над "Спартой"Роберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о Дзюбе43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одеждуЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Четыре итальянца и Роналду на передовой. Символическая сборная Евро-2020
Эксперты «Плеймейкера» выбрали 11 лучших футболистов завершившегося в воскресенье чемпионата Европы.
Российский футбол заживет по-швейцарски. Как РФС реформирует РПЛ
РФС не оставляет попыток реформировать структуру российского футбола. Рабочий вариант розыгрыша Российской Премьер-Лиги определен и уже разослан в клубы.
Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020
В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.
Светлана Журова: В финале Евро-2020 болела за Италию, у меня в Турине была такая же история — точь-в-точь
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова смотрела финал чемпионата Европы по футболу Италия - Англия (1:1, пенальти 3:2) и поделилась впечатлениями с «Плеймейкером».
Парабола Погба, пушка Дамсгора или парашют Шика? Выбери лучший гол Евро-2020
По окончании Евро-2020 «Плеймейкер» решил освежить в памяти самые красивые мячи, забитые на турнире.
Саутгейт закончит как Черчесов, если не заставит англичан играть в другой футбол
Поражение в финале Евро от Италии в серии пенальти повергло болельщиков сборной Англии в шоковое состояние. И вызвало вопросы к главному тренеру команды Гарету Саутгейту.
«Манчини не прижился в «Зените», потому что не хотел работать в России». Мнение о главном творце триумфа Италии на Евро-2020
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от финала чемпионата Европы, в котором сборная Италии под руководством Роберто Манчини взяла верх над хозяевами «Уэмбли» англичанами (1:1, пенальти - 3:2).
«Еще один реванш будет выгоден и Макгрегору, и Порье». Валуев — об итогах UFC 264
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев прокомментировал «Плеймейкеру» победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC 264, который прошел в минувший уик-энд в США.
Золотая Италия, золотой Манчини и злой рок бедняги Саутгейта. Как «скуадра адзурра» победила Англию в финале Евро-2020
В финале чемпионата Европы итальянцы ушли от поражения в основное время (1:1) и вырвали победу над англичанами в серии пенальти (3:2).
Видео всех голов Евро-2020 11.07.2021: Италия победила Англию по пенальти
Видеообзор финала чемпионата Европы по футболу Италия - Англия, который состоится в Лондоне 11 июля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика