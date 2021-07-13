Радимов - о проекте реформы РПЛ: Вернуться к старой схеме никогда будет не поздно

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал проект по реформированию лиг в российском футболе.

«Читал и видел реформу. Но, пока не совсем все понимаю. Понятно, что гладкий чемпионат хорош для Испании, Англии, а здесь в РПЛ… Я тоже сторонник гладкого чемпионата, но можно попробовать ради большей интриги и большого количества матчей. Вернуться к старой схеме никогда будет не поздно. Поэтому, может быть, в этом что-то есть» — приводит слова наставника Sport24.

Напомним, что согласно проекты команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе. Шесть лучших клубов играют еще по два матча между собой. Другие команды проводят один круг.