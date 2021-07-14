Агент Михайлова: «Шальке» рассчитывает на Ярослава, как на игрока основы

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы Ярослава Михайлова, перешедшего в «Шальке», рассказал рассказал о трансфере своего клиента.

«Вариант перехода Ярослава в «Шальке» возник благодаря тесным взаимоотношениям немецкого клуба с «Зенитом — один титульный спонсор, сотрудничество между клубами ведется давно. Соответственно, «Шальке» изъявил желание рассмотреть вариант аренды Михайлова и взять его к себе в команду — сначала на просмотр, но Ярослав молодец, проявил себя в контрольных играх на сборах, и «Шальке» принял решение оставить его у себя на один год.

На него рассчитывают, как на игрока основного состава. Ни о каком дублирующем составе речь даже не идет. Да, когда Ярослав туда ехал, у немецкого клуба не было 100% уверенности, что он останется и они не могли делать прогнозы касаемо его статуса в команде. Но после проведенных трех недель в команде, клуб увидел его качества и утвердился в своем выборе. В «Шальке» понимают, что он игрок основного состава», - приводит слова Голяны Sport24.

Добавим, что контракт Ярослава с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость полузащитника оценивается в 75 тысяч евро.

В минувшем сезоне Михайлов играл в молодежке российского клуба. Хавбек провел 19 матчей в молодежной лиге и шесть в ЮФЛ.