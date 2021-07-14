Источник: ЦСКА рассматривает только продажу Влашича за 35 млн евро

Трансфер полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Милан» находится под вопросом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, «Милан» предложил пять млн евро за аренду с возможностью выкупа за 20 млн евро, но без обязательства. ЦСКА готов рассмотреть только полноценный трансфер и просит 35 млн евро.

Напомним, что Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» в 2018 году на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за 15,7 миллиона евро. Всего он провел за красно-синих 103 матча, забил 33 гола и отдал 20 результативных передач.