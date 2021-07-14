ЧФР стал первым клубом, который пробился в следующий раунд еврокубка благодаря отмене выездного гола

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов ЧФР из города Клуж-Напока обыграл боснийский «Борац» по сумме двух матчей со счетом 4:3.

Первая игра в Румынии завершилась в пользу хозяев - 3:1. В ответной встрече в основное время сильнее оказался «Борац» со счетом 2:0.

Отметим, что если бы УЕФА не отменил правило выездного гола в еврокубках, то дальше прошла бы команда из Боснии и Герцеговины. По новому же формату матч перешел в дополнительное время, в котором ЧФР смог отличиться и выйти в следующий раунд.

Таким образом, впервые отмена правила выездного гола помогла клубу пройти в следующий раунд еврокубка.

Напомним, что данное правило было введено в 1965 году в Кубке обладателей кубков, а позже распространилось на все турниры под эгидой УЕФА.