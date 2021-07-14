Арриго Сакки: Англия подражала Италии. Они забили гол, а затем в полном составе начали защищаться

Тренер Арриго Сакки прокомментировал победу сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале чемпионата Европы-2020.

«Англичане подражали нам. Они забили гол, а затем в полном составе начали защищаться, как и те команды, до сих пор верные Раппану, который изобрел «катеначчо». Возможно, Саутгейт думал, что они играют против Италии, которая умеет только защищаться и контратаковать.

Мы опасались, что англичане попытаются скопировать игру Австрии и Испании, основанную на прессинге, что вызвало проблемы у Италии. Но начав с Триппьером вместо Сака, Саутгейт уже многое сказал о своей тактике. Он показал, что мало знает об идеях своего коллеги Манчини», - приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что «Скуадра Адзурра» завоевала трофей во второй раз в истории, предыдущая победа датирована 1968-м годом.