«Атлетико Минейро» Халка сыграл вничью с «Бокой Хуниорс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес

В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Атлетико Минейро» разошелся миром с аргентинской «Бокой Хуниорс» со счетом 0:0.

Примечательно, что на 39-й минуте хозяева открыли счет, но гол Диего Гонсалеса был отменен после просмотра VAR.

Отметим, в составе «Атлетико Минейро» весь матч провел бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, за «Боку» все 90 минут сыграл экс-защитник московского «Спартака» Маркос Рохо. Оба футболиста результативными действиями не отметились.

В еще одной встрече на данной стадии «Флуминенсе» в гостя победил «Серро Портеньо» - 2:0.

Напомни, ответные матчи в этих парах пройдут в ночь на 21 июля по московскому времени.