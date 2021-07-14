Имя нового главного тренера сборной России станет известно до 1 сентября

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что назначение нового главного тренера сборной страны произойдет до возобновления отборочных матчей к ЧМ-2022, то есть, до 1 сентября.

«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Под его руководством команда на Евро-2020 заняла последнее место в группе В и не смогла пробиться в плей-офф.

Напомним, что в начале осени российская национальная команда проведет три матча оброчного турнира к ЧМ-2022: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).