«Дзюба всегда виновен. Забил - виноват, не забил - тоже плохой». Ракицкий - об игроке сборной России

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о негативном отношении болельщиков к Артему Дзюбе после чемпионата Европы-2020.

Напомним, что сборная России на турнире заняла последнее место в группе В и не смогла пробиться в плей-офф. «Дзюба всегда у всех виновен. Забил - виноват, не забил - тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артему жить и бегать. Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.

Артем сейчас в нормальном состоянии и настроении. Бегает получше некоторых молодых. Получится ли у него побить рекорд Кержакова по количеству голов за сборную? Конечно побьет. При новом тренере, без тренера - побьет!», - приводит слова Ракицкого «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба дебютировал за сборную России в ноябре 2011 года. С тех пор он сыграл за команду 55 матчей и забил 30 голов. На Евро-2020 Артем провел три встречи и отличился одним забитым мячом.