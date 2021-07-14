Васин в прошлом сезоне мог завершить карьеру

Защитник ЦСКА Виктор Васин сообщил, что в прошлом сезоне мог завершить карьеру игрока.

«Местами казалось, что уже все, надо заканчивать - здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Все меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону», - приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Васин представляет красно-синих с 2011 года. В минувшем сезоне защитник провел за ЦСКА 17 матчей и отдал две голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость 32-летнего футболиста составляет 600 тысяч евро.