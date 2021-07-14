ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч перед стартом чемпионата России

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграет гостевой товарищеский матч с московским ЦСКА. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу нижегородского клуба.

Встреча пройдет 19 июля, за неделю до старта нового сезона российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что в первом туре РПЛ «Нижний Новгород» 26 июля дома сыграет с «Сочи», а ЦСКА 25 июля проведет домашний матч с «Уфой».

По итогам прошлого сезона «Нижний Новгород» финишировал на третьем месте в ФНЛ и вышел в российскую премьер-лигу вместо «Оренбурга», занявшего вторую позицию. Оренбуржцы не прошли лицензирование.

ЦСКА в РПЛ занял шестую позицию и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки.