Жозе Моуринью: Франция - лучшая сборная на Евро-2020, но футбол наказал их, и это было заслуженно

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал лучшую команду на чемпионате Европы-2020.

«Из-за своего высокомерия сборная Франции потеряла шанс выиграть чемпионат Европы. У этой сборной есть невероятный потенциал. Франция - лучшая сборная. Французы лучше англичан и итальянцев, но футбол наказал их, и это было заслужено», - приводит слова Моуринью RT, ссылаясь на RMC Sport.

Напомним, что чемпионом Европы стала сборная Италии, одержавшая победу в финальном матче над командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти). Сборная Франции покинула Евро на стадии 1/8 финала, уступив команде Швейцарии (3:3, 4:5 - по пенальти)..