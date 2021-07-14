СМИ: Защитник «Рубина» Старфельт перейдет в «Селтик»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в шотландском «Селтике». Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, клубы договорились о переходе 26-летнего игрока за пять млн евро. Также 500 тысяч евро получит предыдущая команда Старфельта «Гетеборг».

Отмечается, что «Селтик» согласовал со Старфельтом условия личного контракта. В ближайшее время футболист пройдет медобследование в Москве.

Напомним, Старфельт выступает в «Рубине» с июля 2019 года. В феврале 2021 года казанцы продлили контракт с защитником до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Карл принял участие в 31 матче за «Рубин», забил три гола и отдал одну результативную передачу.