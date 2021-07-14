Глушаков - о выступлении сборной России на Евро-2020: Это наш уровень. Мы показали товар лицом

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, просто топовые! Молодежь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт.

Все зациклились на том, что молодежь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия.

С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках?», - приводит слова Глушакова «СЭ».

Напомним, что сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В и не смогла пробиться в плей-офф.