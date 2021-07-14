Ярослав Ракицкий: «Зенит» сначала обещал мне продление, но конкретного разговора не было.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о своем будущем в петербургском клубе.

«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме», - приводит слова Ракицкого «Чемпионат».

Ярослав перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в 2019 году за десять миллионов евро. С тех пор он провел за команду 85 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. В составе сине-бело-голубых Ракицкий трижды побеждал в чемпионате России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.