Зырянов отреагировал на переход Михайлова в «Шальке»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход 18-летнего воспитанника академии клуба Ярослава Михайлова в «Шальке-04».

«Это очень хороший шаг и для Михайлова, и для «Зенита» - молодой футболист в 18 лет переходит в «Шальке». Могу судить по себе, потому что я на сборах играл против команд второй Бундеслиги - там уровень очень серьезный. Ярославу будет там непросто. Могу пожелать только упорно трудиться, потому что все данные, чтобы стать хорошим футболистом, заиграть в российском чемпионате или даже перейти из второй Бундеслиги в первую, у него есть», - приводит слова Зырянова «Чемпионат».

Добавим, что контракт Ярослава с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость полузащитника оценивается в 75 тысяч евро.

В минувшем сезоне Михайлов играл в молодежке российского клуба. Хавбек провел 19 матчей в молодежной лиге и шесть в ЮФЛ.