Газизов прокомментировал возможные реформы РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможных реформах в регламенте проведения чемпионата России.

«Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол - консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить. И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед что ли будем изобретать?», - приводит слова Газизова «СЭ».

Напомним, сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг.