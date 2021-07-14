Гендиректор «Тамбова»: Процедура банкротства идет по плану

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о процедуре банкротства клуба и деньгах РПЛ, которые были получены.

«Процедура банкротства идет по плану. В начале августа запланировано очередное заседание арбитражного суда. Уголовное дело идет своим чередом. По поводу него надо спрашивать у следственного комитета. Следствие идет, на допросы меня вызывают. Искренне надеюсь, что следствие и суд поймут, что моей вины в том, что случилось, нет.

Что касается денег от РПЛ, мы все получили. РПЛ выполнила свое обещание перед нами. Там остались небольшие денежки. Сейчас вот квартал закончится и от лиги дойдет и этот небольшой остаток. Некоторая часть долгов по зарплатам уже погашена», - приводит слова Коноваловой Sport24.

Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области отказались выполнять обязательства перед РФС и финансировать развитие футбола в регионе. После окончания сезона-2020/21 «Тамбов» был признан банкротом.