Колосков - о реформах в РПЛ: Это сделает нас более конкурентоспособными

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о реформах лиг в российском футболе.

«Тема реформ не нова. Дюков уже несколько лет говорит о необходимости преобразований. Все это приведет к повышению мастерства наших футболистов. И как следствие - мы будем более конкурентоспособны на международной арене. В течение последних двух лет были поиски, тема с реформами обсуждалась. Наконец-то выстроилась определенная линия. Я не готов сейчас судить, хорошо это или плохо, ибо для всего необходимо время.

Могу сказать одно: решение направлено в лиги и клубы. Это очень важно, ведь именно команды заинтересованы выступать на высоком уровне, чтобы сохранился зрительский интерес. Идеологи этой перестройки говорят о том, что реформы дадут больше денег клубам. В целом поддерживаю, но не саму идею, а желание обсудить все с командами. Я полностью за такой подход», - приводит слова Колоскова «СЭ».

Напомним, розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг.