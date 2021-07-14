Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом Дзагоева

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Алана Дзагоева.

«Контракт Алана? Не знаю, он ведет переговоры с клубом. Я тоже жду. Это задача клуба и Алана - договориться. Насколько я знаю, все должно быть нормально. Эта новость не закончена, все зависит от руководства клуба и Алана. Этого может не произойти, но, на мой взгляд, все должно быть хорошо», - сказал в интервью YouTube-каналу армейцев Березуцкий.

Напомним, что Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. По окончании сезона-2020/21 контракт 31-летнего россиянина с армейцами истек, сейчас игрок находится в статусе свободного агента, но провел с красно-синими сборы в Австрии.