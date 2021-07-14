Аршавин рассказал о переходе Михайлова в «Шальке»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход 18-летнего воспитанника академии клуба Ярослава Михайлова в «Шальке-04».

«После приезда его позитивно оценил тренер и сказал, что он нужен. Нам это озвучил Рувен Шредер - спортивный директор «Шальке». Но в целом мы встречались со всем менеджментом «Шальке». Они сказали, что да, позитивный настрой, он будет играть. У нас не было цели просто так его туда отправить ради того, чтобы он там был - у нас есть цель, чтобы он играл.

Как говорит сам Ярослав и представители клуба, его знания английского вполне достаточно, чтобы он понимал и его понимали - он максимально комфортно себя там почувствовал с первого дня. Он рад тому, что он находится там, они - тому, что он показывает на тренировках и в играх», - приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Добавим, что контракт Ярослава с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость полузащитника оценивается в 75 тысяч евро.

В минувшем сезоне Михайлов играл в молодежке российского клуба. Хавбек провел 19 матчей в молодежной лиге и шесть в ЮФЛ.