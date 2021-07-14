Сергей Семак: «Локомотив» - основной соперник «Зенита» в российском футболе

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок.

«Что касается эмоционального плана, то мы в нормальном состоянии. Что касается функционала, то пока все в другом состоянии, и нам очень важно определиться с игроками, которые сегодня лучше подготовлены и готовы играть 90 минут.

Суперкубок - это разминка, шоу и титул. Естественно, что в таких играх победа приносит не столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее, поражения огорчают. Все мысли о том, как играть как можно лучше и побеждать. «Локомотив» - наш главный соперник в последние годы. Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке. Ничего не меняется - «Локомотив» в последние годы был нашим главным соперником как в чемпионате, так и в Суперкубке. Впереди очень тяжелый и тяжелый матч», - цитирует Семака «Радио Зенит».

«Локо» является трехкратным обладателем Суперкубка, «Зенит» - пятикратным. Рекордсменом по завоеванной награде является московский ЦСКА - 7 раз.