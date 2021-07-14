Герман Онугха присоединился к «Крыльям Советов» на правах аренды

«Крылья Советов» арендовали нападающего «Вайле» Германа Онугху, сообщает пресс-служба самарского клуба. Футболист будет играть за новый клуб на условиях аренды с выкупом до конца сезона 2021/2022.
Ранее на сборах к «Крыльям Советов» присоединились Герман Онугха, права на который принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня.
Контракт Онугхи с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро. В прошлом сезоне Онугха провел в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Ряд клубов второй немецкой Бундеслиги, таких как Гамбург, Дармштадт и Ганновер, рассматривали возможность подписания этого нападающего.
источник: ФК «Крылья Советов»