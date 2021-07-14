«Челси» предложил 100 миллионов «Ювентусу» за Кьезу

«Челси» попытался заполучить нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезу, который хорошо сыграл за Италию на чемпионате Европы 2020 года.

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Кристиан Фальк, лондонский клуб сделал стартовое предложение 23-летнему футболисту в размере 100 миллионов евро и хотел начать переговоры исходя из этой суммы. Однако представители Турина отказались даже обсуждать потенциальную сделку.

Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, а Кьеза стал одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провел семь матчей и забил два гола.

Федерико перешел в «Ювентус» прошлой осенью из «Фиорентины». В прошлом сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской серии А, забил девять голов и отдал девять результативных передач.