Понтус Верблум завершил профессиональную карьеру

Бывший игрок ЦСКА Понтус Вернблум завершил профессиональную карьеру. Летом 35-летнему шведу сделают операцию на колене, после чего ему предстоит длительный курс восстановления.

«Это грустно, но я рад, что мне удалось закончить карьеру здесь, где я мечтал играть в детстве. Я бы хотел продолжать играть, но мое тело не хочет этого так сильно, как хочу я. Это непростое решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела», - цитирует Вернблума пресс-служба «Гетеборга».

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе «армейцев» швед трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок страны. За свою карьеру 33-летний полузащитник также играл за «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».