Источник: Месси подписал новый контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

«Барселона» и нападающий Лионель Месси достигли принципиальной договоренности о новом контракте, сообщает Sport.es.

По словам источника, соглашение рассчитано на пять лет. 34-летний футболист согласился на сокращение заработной платы на 50 процентов. Месси принял условия «Барселоны», потому что понимает, что экономическая ситуация в каталонском клубе очень тяжелая, и должен первым подавать пример всем остальным игрокам. Отмечается, что деньги не были проблемой на переговорах, но налогообложение было важным вопросом.

В прошлом сезоне в чемпионате Испании Месси провел 35 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. На его счету пять голов и две передачи в шести матчах Лиги чемпионов.