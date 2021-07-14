Призовой фонд Кубка России увеличен в два раза

В этом году призовой фонд Кубка России увеличился вдвое - с 73,8 до 152,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба РФС. Теперь, помимо призовых выплат за достижение результата, клубы смогут подавать заявки на адресные выплаты такого же размера на развитие детско-юношеского футбола.

Целевые платежи могут быть направлены на приобретение (использование) объектов соревнований, оплату коммунальных и иных услуг спортивных сооружений, инвентаря, оборудования, экипировки, строительные или ремонтные работы, научно-методическое, биомедицинское, медицинское обеспечение или футбольные мероприятия. Если клуб не может использовать средства, предусмотренные в этом пункте, для вышеуказанных целей, он теряет возможность претендовать на них.

Таким образом, к 20 миллионам рублей за победу в турнире обладатель трофея сможет получить дополнительно 20 миллионов на развитие детско-юношеского футбола. Финалисту также гарантировано получение пяти миллионов рублей, к которым он может добавить еще пять миллионов целевых выплат.