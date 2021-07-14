Малком поедет на Олимпийские игры в Токио после Суперкубка

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком сможет отправиться в расположение сборной Бразилии для участия в Олимпийских играх после матча за Олимп - Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Малкому 24 года, в мае он был включен в расширенный состав сборной Бразилии для подготовки к Олимпиаде в Токио, однако не попал в опубликованную в июне заявку команды на турнир. В июле футболист проводил подготовку к сезону-2021/22 вместе с «Зенитом» на сборах в Австрии.

«Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок, - сообщили ТАСС в пресс-службе «Зенита». - Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка».

Матч за Суперкубок России состоится 17 июля в Калининграде, соперником действующего чемпиона страны «Зенита» станет обладатель национального кубка московский «Локомотив». Начало игры - 19:00 мск.