Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Аталанте»

Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты» и сборной России, поделился своими ожиданиями от нового сезона Серии А.

«Единственный большой плюс в том, что болельщики наконец-то выйдут на трибуны. Надеюсь на это. Чего я жду от нового сезона? В плане подготовки особо ничего не изменится. На личном уровне я хочу добавить больше игрового времени», - сказал Миранчук в видео, размещенном на YouTube-канале «Аталанты».

Сезон 2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который установил уникальный рекорд: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и забил это в своих дебютных матчах. Всего он сыграл 31 игру во всех соревнованиях (25 в серии А, три в Лиге чемпионов, три в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две результативные передачи. Миранчук выступал за сборную России на последнем Евро-2020.