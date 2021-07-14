Себастьян Кель: В наших планах Холанд остается игроком дортмундской «Боруссии»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что руководство клуба не планирует продавать нападающего Эрлинга Холанда.

«В вопросе c Холандом нет абсолютно ничего нового. Эрлинг в наших планах, он с нами. Он вернется в Дортмунд на этой неделе. Холанду комфортно с нами и он будет стремиться забить очень много голов», - цитирует менеджера The Daily Mail.

Ранее в СМИ сообщалось, что владелец английского «Челси» Роман Абрамович готов потратить 175 миллионов евро на покупку 20-летнего норвежца.

В минувшем сезоне Холанд провел 40 матчей, в которых забил 40 мячей и отдал 11 голевых передач.