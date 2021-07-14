ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
14 июля 17:52
автор: Александр Поволоцкий

Себастьян Кель: В наших планах Холанд остается игроком дортмундской «Боруссии»

Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что руководство клуба не планирует продавать нападающего Эрлинга Холанда.

«В вопросе c Холандом нет абсолютно ничего нового. Эрлинг в наших планах, он с нами. Он вернется в Дортмунд на этой неделе. Холанду комфортно с нами и он будет стремиться забить очень много голов», - цитирует менеджера The Daily Mail.

Ранее в СМИ сообщалось, что владелец английского «Челси» Роман Абрамович готов потратить 175 миллионов евро на покупку 20-летнего норвежца.

В минувшем сезоне Холанд провел 40 матчей, в которых забил 40 мячей и отдал 11 голевых передач.

источник: The Daily Mail
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стало известно, когда назначат главного тренера сборной РоссииМосковское "Динамо" не удержало победу над "Спартой"Audi A8 скоро уйдет в историю? Как будет выглядеть ее преемник?Роберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о Дзюбе43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одеждуЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
ЦСКА поменял Никитина на Федорова. Есть подозрение, что из-за сборной
В хоккейном ЦСКА грянула сенсация, которую трудно было предположить. Новым главным тренером команды стал легендарный Сергей Федоров.
«В СМИ пишут много неправды». Тренер ЦСКА — о возможном трансфере Шведа из «Химок»
Многолетний ассистент главного тренера армейского баскетбольного клуба Антон Юдин прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном возвращении Алексея Шведа в стан красно-синих.
Уж август близится, а тренера все нет… Почему тянут с назначением преемника Черчесова
С момента вылета сборной России с Евро-2020 пошла уже четвертая неделя. И вот уже как шесть дней национальная команда живет без главного тренера.
Четыре итальянца и Роналду на передовой. Символическая сборная Евро-2020
Эксперты «Плеймейкера» выбрали 11 лучших футболистов завершившегося в воскресенье чемпионата Европы.
Российский футбол заживет по-швейцарски. Как РФС реформирует РПЛ
РФС не оставляет попыток реформировать структуру российского футбола. Рабочий вариант розыгрыша Российской Премьер-Лиги определен и уже разослан в клубы.
Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020
В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.
Светлана Журова: В финале Евро-2020 болела за Италию, у меня в Турине была такая же история — точь-в-точь
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова смотрела финал чемпионата Европы по футболу Италия - Англия (1:1, пенальти 3:2) и поделилась впечатлениями с «Плеймейкером».
Парабола Погба, пушка Дамсгора или парашют Шика? Выбери лучший гол Евро-2020
По окончании Евро-2020 «Плеймейкер» решил освежить в памяти самые красивые мячи, забитые на турнире.
Саутгейт закончит как Черчесов, если не заставит англичан играть в другой футбол
Поражение в финале Евро от Италии в серии пенальти повергло болельщиков сборной Англии в шоковое состояние. И вызвало вопросы к главному тренеру команды Гарету Саутгейту.
«Манчини не прижился в «Зените», потому что не хотел работать в России». Мнение о главном творце триумфа Италии на Евро-2020
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от финала чемпионата Европы, в котором сборная Италии под руководством Роберто Манчини взяла верх над хозяевами «Уэмбли» англичанами (1:1, пенальти - 3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика