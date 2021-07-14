«Однажды красно-синий - всегда красно-синий». ЦСКА написал прощальное письмо Вернблуму

ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику Понтусу Вернблуму, который решил уйти завершить карьеру.

«Наш любимый викинг Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Это была великолепная охота! Спасибо тебе, Понтус, за прекрасные годы, проведенные в Москве. Однажды красно-синий - всегда красно-синий!», - сказали в пресс-службе ЦСКА.

Напомним, бывший игрок ЦСКА Понтус Вернблум завершил профессиональную карьеру. Летом 35-летнему игроку сделают операцию на колене, после чего ему предстоит длительный курс восстановления.