Доннарумма прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма прибыл в Париж.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо приехал в офис клуба ПСЖ. В ближайшее время парижский клуб объявит о подписании соглашение с 22-летним голкипером. Отмечается, что Доннарумма уже подписал контракт, рассчитанный до июня 2026 года.

Напомним, что вратарь покинул «Милан» в статусе свободного агента. Доннарумма провел в составе «россонери» 251 матч.

Голкипер стал победителем Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.