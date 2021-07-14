Госдума прокомментировала возможную реформу РПЛ

Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прокомментировал проект реформы Российской Премьер-лиги.
«Мне все равно: швейцарцская, итальянская, французская системы. Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне мы хорошо выглядим в еврокубках, но бледнеем на международных соревнованиях, как сборная. Ни один тренер вряд ли справится с задачей выиграть международные турниры. Мы должны увидеть, сколько россиян играет за рубежом в лучших клубах, и мы все поймем. Больше украинцев и датчан. Можно сколько угодно говорить, но мы не сможем друг друга обмануть», - сказал Свищев в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Напомним, новый сезон РПЛ по старой системе стартует 25 июля.
источник: Чемпионат.com