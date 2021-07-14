РФС выплатил долг ФК «Знамя» за участие в Кубке России

Руководитель отдела маркетинга ФК «Знамя» Алексей Орлов сообщил, что клуб получил от Российского футбольного союза 1,5 миллиона рублей, выделенных на участие в Кубке России сезона 2020/2021.

«РФС выплатило клубу деньги за участие в последнем Кубке России. Также у нас больше нет проблем с заявкой игроков», - сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» .

Напомним, «Знамя» пробилось в групповой этап Кубка России сезона 2020/2021 и уступило «Ахмату» (0:3) и ярославскому «Шиннику» (0:3). Московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале турнира самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. Новый Кубок России стартует сегодня, 14 июля.