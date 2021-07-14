Илья Геркус: Отмена или ужесточение лимита не дадут положительных результатов

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что изменения лимита на легионеров в РПЛ не приведут к росту уровня российских футболистов.

«Я считаю, что разговор о лимите — это подмена актуальной повестки. Ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут никаких положительных результатов. Мое мнение — нужно оставить как есть и заниматься насущными проблемами футбола. Как повысить качество легионеров, чтобы приезжающие игроки были высокого класса, и наши ребята прогрессировали, выходя с ними на поле? Как сделать, чтобы селекционные службы клубов замечали молодые таланты в тысячах наших ДЮСШ, а академии принимали их и развивали, а тренеры доверяли игровую практику в основных командах лучшим из них?», — приводит Sport24 слова бывшего руководителя железнодорожников.

Напомним, что в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17» в заявке на матч.