Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» обыграть «Маккаби» и выйти в следующий раунд отбора Лиги чемпионов

Казахстанский «Кайрат» победил израильский «Маккаби» Хайфа во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча в Алматы завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу хозяев поля.
Первый гол »Кайрата» на 10-й минуте забил экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав. Еще один мяч на счету полузащитника Айбола Абикена (66).
Добавим, что первый матч между командами завершился вничью - 1:1. Таким образом, «Кайрат» вышел во второй квалификации, где сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда».
источник: «Советский спорт»