Вендел заявил, что мог оказаться в ЦСКА до перехода в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, что перед переходом в питерский футбольный клуб ЦСКА проявлял к нему интерес. Комментарий бразильца цитирует телеканал «Матч ТВ».

Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года.

«Представители ЦСКА приезжали в Бразилию, но кто с кем встречался и о чем говорили - не знаю, я продолжал играть», - сказал Вендел. «И я лично с представителями ЦСКА не контактировал».

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и в третий раз подряд стал чемпионом страны. 17 июля «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России в Калининграде.