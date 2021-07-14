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14 июля 19:50
автор: Александр Поволоцкий

Суд отказал компании Черчесова в покупке земли в Северной Осетии по льготной цене

Бывший наставник сборной России хочет приобрести территорию под рыбный завод.

Суд в Северной Осетии отказал фирме бывшему главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в приобретении земли по льготной цене.

По информации телеграм-канал Mash, компания «Арлан Фиш», занимающаяся промышленным выращиванием форели, пыталась добиться покупки участка в 60 тысяч квадратных метров у реки Курентидон по сниженной стоимости. Черчесов и его компаньоны несколько лет арендовали эту землю. Компания построила много бассейнов для форели, поэтому бизнесмены решили, что пора оформлять участок в собственность.

Изначально «Арлан Фиш» хотела взять землю за 90 тысяч рублей, по кадастровой стоимости. Власти отказались от этой сделки. Совладельцы фирмы предложили около 285 тысяч, но вновь получили отказ. Компания Черчесова решила судиться с властями Северной Осетии, но арбитражный суд отклонил иски.

Добавим, что экс-тренеру сборной России принадлежат более 51% акций «Арлан Фиш». Совладельцем фирмы является футбольный агент Алан Агузаров.

источник: Телеграм-канал Mash
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