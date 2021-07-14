Гендиректор «Ахмата» резко негативно высказался о проекте реформы РПЛ

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскритиковал проект реформирования Российской Премьер-лиги.

«Как клубы получат больше денег? О чем они говорят? Во-первых, у нас не Швейцария. Что такое швейцарская система? Мы за гладкое чемпионство и говорим об этом давно. Они посчитали нужным нанять голландскую компанию - они это сделали. Но зачем изобретать велосипед? Во-вторых, речь идет о прибыльности и зрелищности матчей. Как они собираются его увеличить? Посмотрите, как «Урал» играл против «Локомотива» в последнем туре прошлого сезона. И как мы играли со «Спартаком» с большим количеством травмированных игроков. О чем мы говорим?

Нам нужно развивать детский футбол, а не швейцарскую систему. Если эта система так нужна, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и этого будет достаточно. Остальные не нужны, что вы имеете в виду. Они не зарабатывают так много денег», - цитирует слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Проект реформы направлен на следующий сезон РПЛ 2022/23.