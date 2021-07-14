«Спартак» продолжит подготовку к матчу с «Рубином», несмотря на пожар возле арены

Вблизи домашнего стадиона московского «Спартака» произошло возгорание.
Как сообщает телеканал «РИА Новости», пожар начался на расстоянии 500-700 метров от «Открытие Арены». Экстренные службы прибыли спустя десять минут после возгорания.
Несмотря на инцидент, матч предсезонного турнира между «Спартаком» и казанским «Рубином» состоится.
«Спартак» спокойно готовится к матчу», - заявил директор по развитию и коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.
Напомним, что ранее «Сочи» переиграли в гостях подмосковный клуб «Химки» со счетом 3:2.