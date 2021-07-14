Краснодар сыграл вничью в товарищеском матче с чешским клубом.

В товарищеском матче «Краснодар» встретился с «Динамо» из Чешских Будеевиц. Игра завершилась со счетом 2:2
На 7-й минуте счет открыл нападающий чешского клуба Ондрей Мигалик. На 57-й минуте краснодарский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счет. На 71-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян усилил преимущество «быков» в счете. На 82-й минуте окончательный счет установил форвард «Динамо» Форчун Бэсси.
В прошлом сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда набрала 41 очко за 30 туров. От зоны еврокубков «быков» отделили 12 очков, от зоны вылета - 19. В течение сезона в команде сменился главный тренер - вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, ранее работавший в ЦСКА.
источник: «Советский спорт»