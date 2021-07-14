Дзюба занял первое место в рейтинге спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба возглавил рейтинг спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие спортсменов.

Как сообщает «RT на русском», исследование провела компанией Romir. Дзюба поднялся на семь позиций по сравнению с рейтингом, опубликованном в мае 2021 года. Футболист подвинул с первой строчки рейтинга двукратную чемпионку Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшеву. Она стала второй.

На третьей позиции хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В рейтинге есть и спортсмены, завершившие карьеру. В топ-10 вошли Хабиб Нурмагомедов (ММА), Владислав Третьяк (хоккей), Татьяна Тарасова (фигурное катание), Вячеслав Фетисов (хоккей), Александр Большунов (лыжные гонки), Алексей Бондаренко (спортивная гимнастика) и Константин Цзю (бокс).

В опросе приняли участие 2,4 тысяч жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек.