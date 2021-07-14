Чемпион мира-1978: Месси никогда не затмит Марадону

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес считает, что капитан национальной сборной Лионель Месси никогда не сможет сравниться с легендой футбола Диего Марадоной.

«Очень сложно затмить Диего, во всем мире его считают кумиром. Если Месси хочет быть лучше Марадоны.. Он не сможет этого добиться, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. Он до сих пор не имеет титула чемпиона мира», - цитирует Кемпеса ESPN.

В ночь на 11 июля Месси выиграл свой первый трофей в составе сборной Аргентины. В финале Кубка Америки Аргентина обыграла Бразилию 1:0.