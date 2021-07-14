«Рубин» прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на сообщения СМИ о том, что казанский клуб проявляет интерес к хавбеку ЦСКА Алану Дзагоеву.

«А кто это — Алан Дзагоев? Я не знаю такого футболиста. С нашей стороны было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА. Мы их не ведем и вести не будем», — заявил телеканалу «Матч ТВ» представитель клуба.

Ранее сообщалось, что Дзагоевым интересуются несколько клубов РПЛ.

В минувшем сезоне 31-летний полузащитник провел 21 матч, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.